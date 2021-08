Addio Pennacchi l' unico vero fasciocomunista

Advertising

RaiCultura : Addio a Antonio Pennacchi. Lo scrittore, Premio Strega 2010, ci ha lasciato all'età di 71 anni. #AntonioPennacchi - sole24ore : Addio ad Antonio Pennacchi. Con «Canale Mussolini» vinse il premio Strega - La7tv : #la7retweet Morto #AntonioPennacchi, lo scrittore aveva 71 anni: vincitore del premio Strega nel 2010 con 'Canale M… - DanielaDeBiase1 : RT @RaiCultura: Addio a Antonio Pennacchi. Lo scrittore, Premio Strega 2010, ci ha lasciato all'età di 71 anni. #AntonioPennacchi https://t… - LuciaLibri : RT @RaiCultura: Addio a Antonio Pennacchi. Lo scrittore, Premio Strega 2010, ci ha lasciato all'età di 71 anni. #AntonioPennacchi https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Pennacchi

La testimonianza, letteraria ma limpidamente realistica, dei trent'anni di lavoro operaio è consegnata daalle pagine del suo romanzo di esordio "Mammut" (Donzelli, 1994). Il più fortunato "...non aveva mai smesso di combattere per l'uguaglianza di tutti gli esseri umani, fondamentale in tutta la sua opera, e contro l'ingiustizia che lo faceva arrabbiare anche a 70 anni. La sua ...Lo scrittore si è spento nella sua casa di Latina. È ricordato, fra le altre cose, per aver vinto nel 2010 il Premio Strega con ‘Canale Mussolini’ ...Antonio Pennacchi e' morto nella sua casa di Latina a 71 anni, colpito da un malore. Nasce nel 1950 in una famiglia modesta arrivata nel Lazio per ...