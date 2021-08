Star Wars si fa Tamagotchi con la versione R2-D2! (Di martedì 3 agosto 2021) Tamagotchi, il classico animale domestico virtuale interattivo, lancerà presto il suo primo dispositivo di Star Wars che celebra uno dei protagonisti dell'amata serie. Il Tamagotchi di Star Wars R2-D2 arriva l'11 novembre e toccherà ai fan addestrarlo, pulirlo e prendersene cura. "Star Wars ha dimostrato di essere un franchise senza tempo e i fan sono desiderosi di continuare a esplorarlo, perciò è un'emozione assoluta poterlo incorporare nell'esperienza Tamagotchi", afferma Takayoshi Oyama, manager, Business Management Team di Bandai. ... Leggi su eurogamer (Di martedì 3 agosto 2021), il classico animale domestico virtuale interattivo, lancerà presto il suo primo dispositivo diche celebra uno dei protagonisti dell'amata serie. IldiR2-D2 arriva l'11 novembre e toccherà ai fan addestrarlo, pulirlo e prendersene cura. "ha dimostrato di essere un franchise senza tempo e i fan sono desiderosi di continuare a esplorarlo, perciò è un'emozione assoluta poterlo incorporare nell'esperienza", afferma Takayoshi Oyama, manager, Business Management Team di Bandai. ...

