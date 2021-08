Rai Sport, Enrico Varriale non è più vicedirettore: ecco perché (Di martedì 3 agosto 2021) Enrico Variale lascia la vicedirezione di Rai Sport. L’indiscrezione è stata riportata da TPI. L’ad della Rai Carlo Fuortes con determina del 28 luglio ha prorogato per altri 12 mesi le funzioni di vicedirettore della testata Rai Sport a Marco Civoli e Alessandra De Stefano. Enrico Varriale è rimasto invece senza alcuna nomina. Il giornalista potrebbe essere rinominato successivamente, ad ottobre, quando scadrà il contratto dell’attuale direttore Auro Bulbarelli. Qualche giorno fa il nuovo AD Fuortes e la presidente Marinella Soldi hanno scritto una lettera congiunta ai dipendenti ... Leggi su rompipallone (Di martedì 3 agosto 2021)Variale lascia la vicedirezione di Rai. L’indiscrezione è stata riportata da TPI. L’ad della Rai Carlo Fuortes con determina del 28 luglio ha prorogato per altri 12 mesi le funzioni didella testata Raia Marco Civoli e Alessandra De Stefano.è rimasto invece senza alcuna nomina. Il giornalista potrebbe essere rinominato successivamente, ad ottobre, quando scadrà il contratto dell’attuale direttore Auro Bulbarelli. Qualche giorno fa il nuovo AD Fuortes e la presidente Marinella Soldi hanno scritto una lettera congiunta ai dipendenti ...

Varriale non è più vice-direttore di Rai Sport: il primo taglio di Fuortes L’ad ha scelto di prorogare 12 mesi le funzioni di vice-direttore della testata Rai Sport solo a Marco Civoli e Alessandra De Stefano ...

