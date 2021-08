L'Eintracht Francoforte è pronto a riscattare l'ex azzurro: andrà in Arabia Saudita! (Di martedì 3 agosto 2021) L'Eintracht Francoforte, secondo quanto riportato da Sky Sport De, potrebbe riscattare il cartellino di Amin Younes dal Napoli. L'attaccante è in prestito al club tedesco fino a giugno 2022. Il piano dell'Eintracht è quello di trattenere l'ex 34 azzurro versando una cifra compresa fra i 2 ed i 3 milioni nelle casse del Napoli. Questo perché alle spalle ci sarebbe già una squadra pronta ad acquistarlo, nello specifico un club dall'Arabia Saudita. L'idea dell'Eintracht è appunto quella di riscattare Younes per poi cederlo e sostituirlo con Jens Petter ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 3 agosto 2021) L', secondo quanto riportato da Sky Sport De, potrebbeil cartellino di Amin Younes dal Napoli. L'attaccante è in prestito al club tedesco fino a giugno 2022. Il piano dell'è quello di trattenere l'ex 34versando una cifra compresa fra i 2 ed i 3 milioni nelle casse del Napoli. Questo perché alle spalle ci sarebbe già una squadra pronta ad acquistarlo, nello specifico un club dall'Saudita. L'idea dell'è appunto quella diYounes per poi cederlo e sostituirlo con Jens Petter ...

Ultime Notizie dalla rete : Eintracht Francoforte Lazio, due club vogliono Muriqi: Lotito ha le idee chiare Commenta per primo Due club su Vedat Muriqi. Come scrive il Corriere dello Sport , Eintracht Francoforte e Borussia Monchengladbach sono interessate al centravanti della Lazio , per il quale Lotito chiede la cessione a titolo definitivo.

Napoli: Politano no alla Lazio, sirene tedesche per Muriqi Commenta per primo Eintracht Francoforte e Borussia Moenchengladbach si interessano all'attaccante della Lazio, Muriqi . Sempre secondo il Corriere dello Sport , i biancocelesti hanno incassato il no del Napoli per ...

Eintracht Francoforte alla sudamericana: dopo Santos Borré si avvicina Carlos Vinicius TUTTO mercato WEB L'Eintracht può riscattare Younes dal Napoli e cederlo in Arabia: scelto il sostituto L'idea dell'Eintracht è appunto quella di riscattarlo per poi cederlo e sostituirlo con Jens Petter Hauge del Milan.

Milan, Hauge verso l’addio: Eintracht su di lui In casa Milan continua a tenere banco la questione legata al futuro di Jens Petter Hauge. Il norvegese è sempre più vicino all'Eintracht Francoforte ...

