Jennifer Lopez, da Capri a Portofino i suoi look più belli (Di martedì 3 agosto 2021) In queste ultime settimane non si parla d’altro. Jennifer Lopez è in viaggio su uno yacht insieme a Ben Affleck. Tanto quanto l’attesissimo ritorno di fiamma di una delle coppie più amate degli anni ’00, i look di lei catalizzano l’attenzione. Dai bikini agli abiti da sera, senza mai un. Tra la costiera Amalfitana, Portofino e Montecarlo, la pop-star mette in mostra outfit esclusivi. Valentino, Dolce&Gabbana, Gucci e Bottega Veneta. J.Lo non rinuncia a niente, riconfermandosi un’icona di stile anche in vacanza. L’abito bianco passe-partout Fresco, svolazzante ed elegante. L’abito bianco, ancora meglio se in cotone ... Leggi su amica (Di martedì 3 agosto 2021) In queste ultime settimane non si parla d’altro.è in viaggio su uno yacht insieme a Ben Affleck. Tanto quanto l’attesissimo ritorno di fiamma di una delle coppie più amate degli anni ’00, idi lei catalizzano l’attenzione. Dai bikini agli abiti da sera, senza mai un. Tra la costiera Amalfitana,e Montecarlo, la pop-star mette in mostra outfit esclusivi. Valentino, Dolce&Gabbana, Gucci e Bottega Veneta. J.Lo non rinuncia a niente, riconfermandosi un’icona di stile anche in vacanza. L’abito bianco passe-partout Fresco, svolazzante ed elegante. L’abito bianco, ancora meglio se in cotone ...

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez Le grandi star internazionali in Liguria: J.Lo e Elton John avvistati a Portofino Le grandi star internazionali continuano a scegliere la Liguria come meta per le loro vacanze. Dopo Samuel L. Jackson e l'amico campione del basket Magic Johnson, altre due stelle come Jennifer Lopez e Sir Elton John, insieme alla famiglia, hanno deciso di trascorrere una giornata tra il sole e il mare di Portofino. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts ...

Campania, donna cerca di salire sullo yacht di JLo: ecco dove è accaduto Episodio singolare avvenuto sulle coste Campane nei giorni scorsi e che ha visto come protagoniste una donna e la popstar Jennifer Lopez. L'episodio è avvenuto nelle acque di Capri: una donna ha cercato di salire sullo yacht da 110 milioni di dollari che ospita Jennifer Lopez ed il suo compagno Ben Affleck. Tra i due c'è ...

Jennifer Lopez lascia il Golfo di Napoli dopo Capri e Positano: va in Toscana Fanpage.it La musica è di moda: da Justin Bieber a Miley Cyrus, le popstar alla conquista del fashion C'è chi punta all'haute couture e chi si limita allo sportswear. In ogni caso, la conquista della moda da parte delle popstar sembra un ...

Jennifer Lopez a spasso per Portofino ma senza Ben Affleck La cantante americana, splendida nei suoi 52 anni, ha trascorso alcune ore nella bella località Vip della Liguria dove si trova a bordo del suo yacht. Nessuna traccia del ritrova ...

