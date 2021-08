Irma Testa e la medaglia | “Il mio è un percorso di riscatto”

(Di martedì 3 agosto 2021) Da Torre Annunziata alla vittoria del Bronzo a Tokyo 2020 Lo dice lei stessa,, la sua è unadisociale e sportivo.ha coronato il suo sogno con la vittoria del bronzo in Giappone., “The Butterfly” per raggiungere i suoi sogni, quando era ancora piccola ha detto addio a Torre Annunziata a una vita difficile e senza un padre per andare ad Assisi per trovare nel pugilato la sua dimensione. Dopo Rio, dove cercava e voleva unache purtroppo non è arrivata voleva smettere, voleva ...

Advertising

Eurosport_IT : IRMA, SEI NELLA STORIA ?????? Ecco la prima medaglia olimpica della storia del pugilato femminile italiano: bravissim… - Coninews : Dalla palestra di Torre Annunziata al podio a cinque cerchi di #Tokyo2020. ???? La favola di Irma #Testa porta alla… - Eurosport_IT : La prima donna italiana a conquistare una medaglia olimpica nella boxe: Irma Testa, sei nella storia! Goditi questo… - arialuce1 : RT @Coninews: A #CasaItalia con la medaglia di bronzo dei -57 kg di pugilato Irma #Testa. ???????? #ItaliaTeam #Tokyo2020 #Boxing @FedPugilist… - Martinapanarot6 : RT @Eurosport_IT: IRMA, SEI NELLA STORIA ?????? Ecco la prima medaglia olimpica della storia del pugilato femminile italiano: bravissima Irma… -

Ultime Notizie dalla rete : Irma Testa

, bronzo nel pugilato femminile ai Giochi di Tokyo ha decicato la medaglia alla sua famiglia e a chi ha creduto sempre in lei: 'Alla mia famiglia e ai miei maestri che mi hanno sempre ...'E' una bella medaglia per tutto il movimento pugilistico femminile e adesso vogliamo dimostrare ulteriormente, con voce più alta, che la boxe è anche donna'. Sono le parole dimedaglia di bronzo nella boxe ai Giochi di Tokyo 2020 a Casa Italia. 'Mia sorella era innamorata di questo sport, io l'ho seguita in palestra per puro caso e me ne sono innamorata anche io. ...Da Torre Annunziata alla vittoria del Bronzo a Tokyo 2020 Lo dice lei stessa, Irma Testa, la sua è una medaglia di riscatto. Riscatto sociale e sportivo. Irma Testa ha coronato il suo sogno con la vit ..."Sono felicissima, tenere in mano questa medaglia è uno dei momenti più belli della mia vita. Penso alla mia scalata, ai sacrifici che ho dovuto fare, da ...