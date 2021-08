Green pass sui luoghi di lavoro, Draghi incontra Sindacati (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Ufficialmente iniziato il conto alla rovescia: da venerdì 6 agosto il Green pass sarà obbligatorio per una serie di attività mentre sono ore decisive sul fronte scuola, trasporti a lunga percorrenza e luoghi di lavoro. Quella che si è aperta ieri è l’ennesima settimana cruciale per le scelte del Governo in vista dell’avvio dell’anno scolastico e delle riaperture di settembre. Intanto, il Premier Draghi ha incontrato i Sindacati per affrontare il tema del Green pass in fabbrica e nei luoghi di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Ufficialmente iniziato il conto alla rovescia: da venerdì 6 agosto ilsarà obbligatorio per una serie di attività mentre sono ore decisive sul fronte scuola, trasporti a lunga percorrenza edi. Quella che si è aperta ieri è l’ennesima settimana cruciale per le scelte del Governo in vista dell’avvio dell’anno scolastico e delle riaperture di settembre. Intanto, il Premierhato iper affrontare il tema delin fabbrica e neidi ...

