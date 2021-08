Advertising

LaNotifica : Crollo presenze turistiche in Toscana nel 2020 - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Crollo presenze turistiche in Toscana nel 2020 - - ItaliaNotizie24 : Crollo presenze turistiche in Toscana nel 2020 - CorriereCitta : Crollo presenze turistiche in Toscana nel 2020 - controradio : -

Ultime Notizie dalla rete : Crollo presenze

Si calcola che 46,8 milioni diin meno in un anno siano valse 5,8 miliardi di euro di ... A mitigare ilci hanno pensato, grazie soprattutto al breve ma intenso boom estivo, gli italiani ...MASSA - CARRARA " Ilc'è stato, ma non più drammatico di quanto accaduto complessivamente in Italia. E comunque si ... Si calcola che 46,8 milioni diin meno in un anno siano valse 5,8 ...In Toscana solo Firenze ha avuto un risultato peggiore, ma almeno lì si stanno vedendo segnali di ripresa che qui non ci sono ...Il turismo in Toscana, rileva l’Irpet nel suo rapporto annuale ( http://www.irpet.it/archives/60291 ), segna infatti alla fine nel 2020 il 54,3 per cento di presenze in meno. Il numero misura il compl ...