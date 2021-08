Compleanno da incubo per Roberta Beta: ladri nella casa dell’ex gieffina (Di martedì 3 agosto 2021) Roberta Beta ha vissuto quello che possiamo tranquillamente definire come un Compleanno da incubo. La donna è nota per essere stata una concorrente della prima edizione del Grande Fratello e attualmente ha un gran seguito di fan sui social network. Proprio qui ha raccontato quanto è accaduto a casa sua nel giorno del suo Compleanno. Lei lo ha definito quasi ironicamente come un regalo. Certo è che per fortuna nessuno si è fatto male e tutti stanno bene. I ladri sono entrati a casa sua! Roberta ha postato una foto sul suo profilo Instagram ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 3 agosto 2021)ha vissuto quello che possiamo tranquillamente definire come unda. La donna è nota per essere stata una concorrente della prima edizione del Grande Fratello e attualmente ha un gran seguito di fan sui social network. Proprio qui ha raccontato quanto è accaduto asua nel giorno del suo. Lei lo ha definito quasi ironicamente come un regalo. Certo è che per fortuna nessuno si è fatto male e tutti stanno bene. Isono entrati asua!ha postato una foto sul suo profilo Instagram ...

Ultime Notizie dalla rete : Compleanno incubo Vallecrosia, Maria spegna 103 candeline Donna forte, tenace e amorevole, nata alla fine della prima guerra mondiale, ha vissuto l'incubo ... calore e amore le ha cantato una canzone per augurarle un buon compleanno. Nel pomeriggio la festa è ...

Buon compleanno ad Antonella Mosetti: oggi, la showgirl italiana compie 46 anni [FOTO] Tanti auguri ad Antonella Mosetti per il giorno del suo 46esimo compleanno. Raccontiamo alcune curiosità sulla showgirl.

