Bollaín | Almodóvar | o De la Iglesia | registi spagnoli a confronto

(Di martedì 3 agosto 2021), o De la:dopo un anno senza colpi clamorosi, con poche anteprime importanti e con le solite eccezioni del blockbuster estivo, l’autunno riserva molte sorprese e promette un menu vario e potente di filmnelle sale. Festival come quelli di Venezia, San Sebastián e Sitges proporranno in anteprima alcuni dei film più attesi dell’anno i cui titoli vale la pena ricordare per aprire bocca.: Quale film vedremo in concorso a Venezia? Solo poche settimane fa la Mostra del Cinema di Venezia ha svelato il film che aprirà il concorso: Parallel Mothers, il nuovo film ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollaín Almodóvar

Domani alle 21 "AD10S" (in anteprima italiana) anticiperà la proiezione di "La boda de Rosa" di Iciar, commedia vincitrice del Premio Goya per la Miglior attrice non protagonista, ...Questa sera alle 21 'AD10S' (in anteprima italiana) anticiperà la proiezione di 'La boda de Rosa' di Iciar, commedia vincitrice del Premio Goya per la Miglior attrice non protagonista, ...