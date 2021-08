Beach Volley, Massimo Varnier: “Affrontiamo la coppia numero uno, ma i ragazzi sono concentrati e determinati” (Di martedì 3 agosto 2021) Domani Daniele Lupo e Paolo Nicolai si giocheranno l’accesso alle semifinali del torneo di Beach Volley delle Olimpiadi di Tokyo. I due atleti dell’Aeronautica Militare sono a caccia della seconda semifinale consecutiva ai Giochi Olimpici dopo quella conquistata a Rio de Janeiro nel 2016. Non sarà un compito facile per i due azzurri visto che si troveranno di fronte i qatarioti Cherif-Ahmed, numeri uno del World Ranking e favoriti per la medaglia d’oro. Una coppia veramente fortissima quel del Qatar, che in questo 2021 è salita per cinque volte sul podio nel World Tour. I precedenti, però, sono dalla parte ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) Domani Daniele Lupo e Paolo Nicolai si giocheranno l’accesso alle semifinali del torneo didelle Olimpiadi di Tokyo. I due atleti dell’Aeronautica Militarea caccia della seconda semifinale consecutiva ai Giochi Olimpici dopo quella conquistata a Rio de Janeiro nel 2016. Non sarà un compito facile per i due azzurri visto che si troveranno di fronte i qatarioti Cherif-Ahmed, numeri uno del World Ranking e favoriti per la medaglia d’oro. Unaveramente fortissima quel del Qatar, che in questo 2021 è salita per cinque volte sul podio nel World Tour. I precedenti, però,dalla parte ...

