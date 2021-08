Amici di Maria De Filippi riparte tra conferme e cambiamenti inaspettati (Di martedì 3 agosto 2021) Amici di Maria De Filippi tornerà a intrattenere in netto anticipo rispetto al passato e alla nuova edizione in arrivo riserverà delle grandi novità ai telespettatori. O almeno, questo è stando alle ultime anticipazioni tv, riportate in rete da beninformati. Secondo le stesse, in particolare, sono a quanto pare previsti degli stravolgimenti nel cast dei professori del talent di Maria De Filippi, con l’arrivo di un volto veterano di Casa Rai. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio, cosa emerge. Amici 21, spuntano importanti indiscrezioni Le ultime anticipazioni tv riportano importanti ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 3 agosto 2021)diDetornerà a intrattenere in netto anticipo rispetto al passato e alla nuova edizione in arrivo riserverà delle grandi novità ai telespettatori. O almeno, questo è stando alle ultime anticipazioni tv, riportate in rete da beninformati. Secondo le stesse, in particolare, sono a quanto pare previsti degli stravolgimenti nel cast dei professori del talent diDe, con l’arrivo di un volto veterano di Casa Rai. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio, cosa emerge.21, spuntano importanti indiscrezioni Le ultime anticipazioni tv riportano importanti ...

Advertising

trash_italiano : Arisa lascia Amici di Maria De Filippi - LCuccarini : In edicola: ??????????? ? Con immenso piacere vi comunico che Maria mi ha confermata come Prof. di “Amici” per il secon… - IlContiAndrea : #LorellaCuccarini “Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici. Un’esperienz… - AndresCarrilloM : RT @DavLucia: @GerardLDonadoni @marialves53 @AnnaMar90949897 @martinis2018 @Sensibilia8 @angela3nipoti1 @albertopetro2 @Rebeka80721106 @sma… - marialves53 : RT @DavLucia: @GerardLDonadoni @marialves53 @AnnaMar90949897 @martinis2018 @Sensibilia8 @angela3nipoti1 @albertopetro2 @Rebeka80721106 @sma… -