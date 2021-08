SuperLega, la UEFA non toglie le sanzioni ai club fondatori: il punto (Di lunedì 2 agosto 2021) La UEFA va avanti per la sua strada e non ritira le sanzioni contro i 12 club fondatori della SuperLega. 9 di questi di nuovo allineati a Nyon Leggi su pianetamilan (Di lunedì 2 agosto 2021) Lava avanti per la sua strada e non ritira lecontro i 12della. 9 di questi di nuovo allineati a Nyon

Advertising

ZZiliani : Dunque, come già detto, l’#UEFA si sbarazza delle richieste pro #Superlega del Tribunale di Madrid con un colpo di… - pisto_gol : L’#Uefa non sembra dare peso alle richieste pro #Superlega del Tribunale di Madrid ????? - FBiasin : Comunicato #Juve, #Barça e #Real: 'Dal Tribunale di Madrid obbligo per l'#Uefa di togliere le sanzioni anche ai 9 c… - Maurizio_Weed : @pisto_gol era normale che la uefa non toglie le sanzioni ai 9 club visto che hanno firmato per le sanzioni devono… - MilanLiveIT : Si torna a discutere della #Superlega La #UEFA conferma le sanzioni: è guerra col Tribunale di Madrid ?? -