Stragi | Mario Draghi toglie il segreto su Gladio e sulla P2

(Di lunedì 2 agosto 2021)ha tolto ilsu tutti gli atti relativi all’organizzazione, parte della galassia Stay Behind parallela alla Nato, e alla loggia massonica deviata P2 guidata da Licio Gelli. L’annuncio arriva da Palazzo Chigi, secondo cui il Presidente del Consiglio ha siglato una Direttiva che dispone la declassifica ed il versamento anticipato all’Archivio centrale dello Stato della relativa documentazione. L’iniziativa, adottata proprio nel giorno in cui ricorre il 41esimo anniversario della strage di Bologna – uno dei grandi misteri della Repubblica Italiana – amplia quanto già previsto dalla direttiva firmata ...

Il Sole 24 ORE

...di vicende drammatiche che hanno caratterizzato la recente storia del Paese Il premierDraghi ... L'iniziativa segue la desecretazione di altre, da piazza Fontana a Ustica L'iniziativa di ...... quale mandante e organizzatore; con il giornalistaTedeschi quale organizzatore per avere ... C'è un filo nero che parte dalla strage di Portella della Ginestra nel 1947 e arriva fino alle...All'Archivio centrale saranno pubblicati i documenti sui principali fatti di sangue del nostro Paese. La decisione nell'anniversario della strage di Bologna. Mattarella: "Quarantuno anni fa la Repubbl ...Per il premier è «doveroso dare ulteriore impulso alle attività di desecretazione». Una iniziativa utile per la ricostruzione di vicende drammatiche che hanno caratterizzato la recente storia del Paes ...