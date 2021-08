Scoperto incredibile zaffiro di oltre una tonnellata in Sri Lanka. Il valore è enorme (Di lunedì 2 agosto 2021) Dallo Sri Lanka una scoperta straordinaria, avvenuta circa otto mesi fa ma tenuta segreta fino ad ora, quella di una pietra preziosa dal peso enorme, forse una delle più grandi mai trovate. Lo zaffiro stellato Si tratta di uno zaffiro dalle misure eccezionali, 510 chilogrammi di peso, 100 centimetri di lunghezza, 72 di larghezza e 50 di altezza; per la precisione è uno zaffiro stellato che, come spiega Gem.agency: è un tipo di zaffiro al corindone che mostra un fenomeno simile a una stella noto come asterismo. La pietra contiene inclusioni aghiformi intersecanti, che seguono la ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 2 agosto 2021) Dallo Sriuna scoperta straordinaria, avvenuta circa otto mesi fa ma tenuta segreta fino ad ora, quella di una pietra preziosa dal peso, forse una delle più grandi mai trovate. Lostellato Si tratta di unodalle misure eccezionali, 510 chilogrammi di peso, 100 centimetri di lunghezza, 72 di larghezza e 50 di altezza; per la precisione è unostellato che, come spiega Gem.agency: è un tipo dial corindone che mostra un fenomeno simile a una stella noto come asterismo. La pietra contiene inclusioni aghiformi intersecanti, che seguono la ...

