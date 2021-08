San Basilio | blitz nella piazza di spaccio | in manette 2 pusher di cocaina

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 2 agosto 2021) I controlli per bloccare i traffici di droga all’interno della Capitale continuano senza sosta, in particolare una delle piazze dipiù “frequentate” del quadrante Nord Est ieri è stata centro di diversi controlli. I Carabinieri della Stazione Roma Sansono infatti intervenutididi via Recanati e hanno bloccato due– un romano di 39 anni ed uno di 51 – mentre spacciavano. I due sono stati visti e fermati subito dopo aver ceduto alcune dosi ad un giovane acquirente che è riusciti a dileguarsi. Le successive perquisizioni ...