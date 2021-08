Perché non funziona il sito Salutelazio.it il 2 agosto, attacco hacker senza precedenti (Di lunedì 2 agosto 2021) Dalla giornata di ieri non funziona il sito Salutelazio.it e più in generale i sistemi informatici online della regione guidata da Luca Zingaretti. Se inizialmente si era pensato a problemi di natura tecnica, nella giornata di ieri e ancora di più in queste ore, è stato reso noto come dietro le anomalie ci fosse invece un attacco hacker, davvero senza precedenti in Italia e gravissimo. La comunicazione dell’attacco è giunta attraverso L’Unità di Crisi Covid 19 della Regione Lazio nella giornata di domenica. Dunque l’inaccessibilità dei siti è stata ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) Dalla giornata di ieri nonil.it e più in generale i sistemi informatici online della regione guidata da Luca Zingaretti. Se inizialmente si era pensato a problemi di natura tecnica, nella giornata di ieri e ancora di più in queste ore, è stato reso noto come dietro le anomalie ci fosse invece un, davveroin Italia e gravissimo. La comunicazione dell’è giunta attraverso L’Unità di Crisi Covid 19 della Regione Lazio nella giornata di domenica. Dunque l’inaccessibilità dei siti è stata ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché non LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA. Settima Battocletti nei 5000! Zoghlami nono nei 3000 siepi. Osakue 12ma nel disco Dopo i due fantastici ori di ieri, anche oggi non ci sarà gara senza gli azzurri che si stanno comportando benissimo 11.40: Buongiorno e bentornati alla diretta live della quarta giornata di gare ...

La casa di carta 5: L'esplosivo trailer ufficiale della prima parte dell'ultima stagione Prepariamoci alla battaglia finale, perché manca solo un mese all'uscita del primo volume della parte 5 de La casa di carta , l'ultimo ...Professore è stato catturato da Sierra e per la prima volta non ...

