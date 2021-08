Advertising

DividendProfit : Oro: in calo a 1.810 dollari – Economia - fisco24_info : Oro: in calo a 1.810 dollari: Cede lo 0,2%. Giù anche l'argento, avanzano platino e palladio - bbbnzl30 : La scherma ha vinto lo stesso numero di medaglie di Rio dove era già in calo La differenza è che a Rio arrivò l'oro… - LucillaGiannot1 : RT @crucant: #TraSereENotti a #SalaLettura . E calò la sera su la vigna d’oro e tanto essa era oscura che alle nostre anime apparve una ne… - Grazia_MB : RT @crucant: #TraSereENotti a #SalaLettura . E calò la sera su la vigna d’oro e tanto essa era oscura che alle nostre anime apparve una ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Oro calo

Agenzia ANSA

L'è insui mercati asiatici, con gli analisti che attendono in settimana in dati Usa sul mercato del lavoro. Il metallo prezioso con consegna immediata cede lo 0,2% a 1.810,52 dollari l'oncia. ...Petrolio: chiusura in rialzo anche venerdì scorso per le quotazioni dell'nero che sono salite dello 0,5% a 73,95 dollari. Wall Street: conclusione negativa venerdì ...68 punti, indello 0,71%. ...L'oro è in calo sui mercati asiatici, con gli analisti che attendono in settimana in dati Usa sul mercato del lavoro. Il metallo prezioso con consegna immediata cede lo 0,2% a 1.810,52 dollari l'oncia ...La storia olimpica portoricana si tinge del secondo oro della storia. Dopo Monica Puig nel singolare di tennis femminile nel 2016, stavolta tocca a Jasmine Camacho-Quinn nei 100 ostacoli: era la favor ...