Fincantieri, Vard consegna nave da crociera polare a Ponant (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – La controllata di Fincantieri Vard, fra le principali società al mondo per la progettazione e costruzione di navi speciali, ha consegnato alla società armatrice francese Ponant “Le Commandant Charcot”, nave da crociera destinata ai viaggi polari. L’esclusivo e modernissimo exploration vessel ibrido elettrico con propulsione LNG è stato sviluppato da Ponant, Stirling Design International, Aker Arctic e Vard. La nave è specificamente progettata per raggiungere destinazioni polari come il Polo Nord geografico (90° di latitudine ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – La controllata di, fra le principali società al mondo per la progettazione e costruzione di navi speciali, hato alla società armatrice francese“Le Commandant Charcot”,dadestinata ai viaggi polari. L’esclusivo e modernissimo exploration vessel ibrido elettrico con propulsione LNG è stato sviluppato da, Stirling Design International, Aker Arctic e. Laè specificamente progettata per raggiungere destinazioni polari come il Polo Nord geografico (90° di latitudine ...

Vard vara la polare "Le Commandant Charcot" Con una stazza di 30 mila tonnellate, è una nave da crociera per i viaggi polari. Navigherà nel Mare di Ross, di Weddel e verso l'isola di Pietro I.

