Fedez | Lauro e Berti | “Mille” è triplo disco di platino

ROMA - "Mille", la canzone die Achillefeat. Orietta Berti, ottiene oggi la certificazione di triplo disco di platino ed è tra le canzoni più trasmesse in radio. Il singolo, prodotto da d.whale e attualmente al terzo ...ROMA - 'Mille', la canzone die Achillefeat. Orietta Berti, ottiene oggi la certificazione di triplo disco di platino ed è tra le canzoni più trasmesse in radio. Il singolo, prodotto da d.whale e attualmente al terzo ...ROMA (ITALPRESS) – "Mille", la canzone di Fedez e Achille Lauro feat. Orietta Berti, ottiene oggi la certificazione di triplo disco di platino ed è tra le canzoni più trasmesse in radio. Il singolo, p ...Secondo indiscrezioni la coppia, coach nella prima edizione del talent show di Rai1 per voci over 60, dovrebbe essere sostituita da Orietta Berti ...