Covid, i ricoveri ordinari tornano a superare quota 2mila. I DATI (Di lunedì 2 agosto 2021) I malati ricoverati con sintomi, in Italia, sono 2.070, 116 in più rispetto a ieri, secondo il bollettino del ministero della Salute del 2 agosto. Intanto, sono 3.190 i nuovi contagi in Italia (ieri 5.321) su 83.223 tamponi, con la percentuale di positivi su test svolti che si attesta al 3,8% Leggi su tg24.sky (Di lunedì 2 agosto 2021) I malati ricoverati con sintomi, in Italia, sono 2.070, 116 in più rispetto a ieri, secondo il bollettino del ministero della Salute del 2 agosto. Intanto, sono 3.190 i nuovi contagi in Italia (ieri 5.321) su 83.223 tamponi, con la percentuale di positivi su test svolti che si attesta al 3,8%

Advertising

Agenzia_Ansa : Sale al 4% la percentuale di posti letto nei reparti ospedalieri italiani occupati da pazienti Covid. In crescita a… - RaiNews : Le misure anticontagio introdotte lo scorso autunno per mitigare l'epidemia di Covid-19 in Italia hanno permesso di… - MediasetTgcom24 : Covid, studio: sistema a zone ha evitato 25mila ricoveri a novembre #covid - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, i ricoveri ordinari tornano a superare quota 2mila. I DATI - valfromrome : RT @massimofantini4: Dati CDC americana 21/7/2021: 1) per ogni 102 mila NON VACCINATI ci sono stati 1603 ricoveri (1,6%) e 417 morti (0,4%… -