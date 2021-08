Confartigianato: crescono prestiti a imprese in Piemontesi (Di lunedì 2 agosto 2021) Più prestiti alle imprese artigiane da parte degli istituti di credito. A fotografare il quadro regionale è il Focus “Trend dei prestiti alle imprese”, realizzato dall’Ufficio Studi di Confartigianato, che ha analizzato la situazione delle erogazioni tra la fine dello scorso anno e il primo trimestre del 2021, secondo i dati della Banca d’Italia.L’analisi rivela come il credito alle imprese artigiane Piemontesi è in aumento: migliorano infatti le erogazioni degli istituti Piemontesi verso le piccole realtà produttive. Nei primi tre mesi del 2021 toccando ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 2 agosto 2021) Piùalleartigiane da parte degli istituti di credito. A fotografare il quadro regionale è il Focus “Trend deialle”, realizzato dall’Ufficio Studi di, che ha analizzato la situazione delle erogazioni tra la fine dello scorso anno e il primo trimestre del 2021, secondo i dati della Banca d’Italia.L’analisi rivela come il credito alleartigianeè in aumento: migliorano infatti le erogazioni degli istitutiverso le piccole realtà produttive. Nei primi tre mesi del 2021 toccando ...

Ultime Notizie dalla rete : Confartigianato crescono Indagine congiunturale, Auricchio: "La ripresa è in atto" ... Confartigianato e CNA, che coinvolge ogni trimestre due campioni distinti di aziende ... soprattutto in termini di ordini, i quali crescono congiunturalmente ben al di sopra del 20%. In ottica ...

Cremona in crescita, e Auricchio spinge sulle vaccinazioni ... Confartigianato e Cna , e che coinvolge ogni trimestre due campioni distinti di aziende ... soprattutto in termini di ordini, i quali crescono congiunturalmente ben al di sopra del 20%. La Cna cambia: ...

