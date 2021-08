Aggredisce i poliziotti. In manette 47enne (Di lunedì 2 agosto 2021) I poliziotti della Squadra Volante hanno tratto in arresto un tarantino di 47 anni per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nella mattina di ieri, la Sala Operativa riceve la segnalazione di aiuto per una serie di episodi di violenza e minaccia e continue richieste di denaro nei confronti di un’anziana signora di 84 anni. La richiesta proviene dal fratello del presunto autore di tali episodi. I poliziotti della Volante, giunti nell’appartamento in via Diego Peluso, hanno preso atto delle patologie della donna che ha confermato le continue richieste di denaro provenienti da uno dei due figli, tossicodipendente che, spesso in modo violento, ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 2 agosto 2021) Idella Squadra Volante hanno tratto in arresto un tarantino di 47 anni per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nella mattina di ieri, la Sala Operativa riceve la segnalazione di aiuto per una serie di episodi di violenza e minaccia e continue richieste di denaro nei confronti di un’anziana signora di 84 anni. La richiesta proviene dal fratello del presunto autore di tali episodi. Idella Volante, giunti nell’appartamento in via Diego Peluso, hanno preso atto delle patologie della donna che ha confermato le continue richieste di denaro provenienti da uno dei due figli, tossicodipendente che, spesso in modo violento, ...

