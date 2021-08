Tragedia in vacanza: travolto da un’auto, 21enne muore sul colpo. Conducente ubriaco (Di domenica 1 agosto 2021) Due turisti travolti in bicicletta a Gallipoli dopo una serata in discoteca. Uno di loro, Matteo Cassola, è morto tragicamente Un ragazzo di 21 anni, in vacanza a Gallipoli, località… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 1 agosto 2021) Due turisti travolti in bicicletta a Gallipoli dopo una serata in discoteca. Uno di loro, Matteo Cassola, è morto tragicamente Un ragazzo di 21 anni, ina Gallipoli, località… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

