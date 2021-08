Tokyo 2020, Paltrinieri quarto nei 1500 stile libero: “A metà gara ero distrutto” (Di domenica 1 agosto 2021) (Adnkronos) – Gregorio Paltrinieri non è andato a medaglia nei 1500 stile libero a Tokyo 2020. L’azzurro ha chiuso in quarta posizione. Oro allo statunitense Robert Finke, argento all’ucraino Mykhailo Romanciuk, e bronzo al tedesco Florian Weelbrock. “Ero stanchissimo, a metà gara ero distrutto. Il tempo che ho fatto non è da me, ma lo sport è anche questo: arrivare nel modo giusto al momento giusto”, ha affermato l’azzurro alla Rai. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 1 agosto 2021) (Adnkronos) – Gregorionon è andato a medaglia nei. L’azzurro ha chiuso in quarta posizione. Oro allo statunitense Robert Finke, argento all’ucraino Mykhailo Romanciuk, e bronzo al tedesco Florian Weelbrock. “Ero stanchissimo, aero. Il tempo che ho fatto non è da me, ma lo sport è anche questo: arrivare nel modo giusto al momento giusto”, ha affermato l’azzurro alla Rai. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

HuffPostItalia : Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro - Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - Eurosport_IT : Con le 4 di oggi siamo a 24 medaglie in 8 giorni: settimi per medaglie complessive e primi per bronzi assieme all'A… - UgoBaroni : RT @SkyTG24: Tokyo 2020, Italia bronzo nella staffetta 4x100 misti. Paltrinieri 4° nei 1500 sl - UgoBaroni : RT @RaiSport: Atletica, #Fantini in finale nel martello donne L'azzurra: 'Per me era già un sogno stare qui, figurarsi fare la finale'. Pas… -