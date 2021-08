Telegram si aggiorna e arricchisce di moltissime novità davvero utili

Leggi su computermagazine

(Di domenica 1 agosto 2021)sie porta con se una ventata di aria fresca per i suoi user. Ecco tutte leintrodotte con l’ultimo update. L’art inviata dacon l’ultimo updateÈ l’ora di un nuovomento per, una delle app di IM più amate al mondo nonché eterna rivale di WhatsApp, spesso e volentieri costretta a rincorrere. Arriva così sia su Android che iOS l’ultima versione dell’app russa con al centro un protagonista: i video. Ma, come spesso accade, glimenti diportano con se migliorie che abbracciano quasi ogni ...