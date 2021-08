Spari in un residence a Falsomiele | ferita una donna | bloccato un uomo

(Di domenica 1 agosto 2021) Colpi di pistola nella zona di. E' di tre feriti, tra i quali una, il primo bilancio della sparatoria avvenuta intorno alle 19.30 in via dell'Airone. Non sono ancora chiari i contorni ...

Non sono ancora chiari i contorni della vicenda che si è sviluppata all'interno di un. A premere il grilletto sarebbe stato un uomo, forse l'ex della donna portata poi con l'ambulanza al ...Una sparatoria in undi via dell'Airone, nel quartiere di Falsomiele, alla periferia di Palermo, ha provocato ...diverse persone che si sono presentate sul posto dopo avere sentito gli. ...E’ arrivato nel residence in via Dell’Airone ... In soccorso della donna è arrivato un cugino di 24 anni. L’uomo ha sparato sempre alle gambe contro il giovane. Un colpo o due al femore. A questo ...Colpita una donna e il cugino che sarebbe intervenuto in suo soccorso, mentre il terzo ferito sarebbe un uomo, aggredito dai vicini che hanno ...