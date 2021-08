occhiocine : Polytechnique (2009): una fredda rappresentazione della crudeltà -

Ultime Notizie dalla rete : Polytechnique 2009

Artribune

... il suo primo film da regista, finì ad Un Certain Regard e successivamenteneltornò alla Quinzaine, ma è dal 2000 con Incendies (in italiano La donna che canta ) che a Venezia, ...... il Rolex Learning Center (ÉcoleFédérale de Lausanne), il Louvre - Lens, Grace Farms ... è co - fondatrice e membro del board del Beirut Art Center, che ha co - diretto dalal 2014. ...