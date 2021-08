Kaio Jorge-Juve: il Santos fa causa al consulente (Di domenica 1 agosto 2021) La Juve aspetta Kaio Jorge, adesso non ci sono più dubbi. Ma la vicenda relativa alle recenti dichiarazioni di Sergio Canozzi, accolto come un messia da una fonte italiana, lascerà discutere. Anzi, il Santos vuole prendere le misure appropriate. Quello che definisce “un falso consulente di mercato!” La Gazeta Esportiva ha comunicato che il Santos ha informato Canozzi che prenderà misure legali molto presto per alcune dichiarazioni recentemente rilasciate e ospitate soltanto da Sky per l’Italia e O Jogo in Portogallo. Canozzi aveva detto che il Santos avrebbe potuto cedere ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 agosto 2021) Laaspetta, adesso non ci sono più dubbi. Ma la vicenda relativa alle recenti dichiarazioni di Sergio Canozzi, accolto come un messia da una fonte italiana, lascerà discutere. Anzi, ilvuole prendere le misure appropriate. Quello che definisce “un falsodi mercato!” La Gazeta Esportiva ha comunicato che ilha informato Canozzi che prenderà misure legali molto presto per alcune dichiarazioni recentemente rilasciate e ospitate soltanto da Sky per l’Italia e O Jogo in Portogallo. Canozzi aveva detto che ilavrebbe potuto cedere ...

Advertising

romeoagresti : #KaioJorge è a un passo dalla #Juventus // Kaio Jorge is one step away from joining Juventus ?????? ??… - DiMarzio : #KaioJorge sarà un nuovo giocatore della #Juve: le cifre dell'affare - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? #KaioJorge alla Juventus: accordo praticamente raggiunto ? - Yuro_23 : RT @Glongari: Secondo @gazetaesportiva il #Santos denuncerà il sedicente Sergio #Canozzi definito “falso consulente di mercato” che nei gio… - DenisDecorte : ?? Kaio Jorge: stella su Youtube a 10 anni, oggi alla Juventus via @OneFootball. Leggilo qui: -