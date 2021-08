Jacobs e Tamberi sul tetto del mondo, due storici ori nei 100 metri e nell'alto (Di domenica 1 agosto 2021) AGI - Marcell Jacobs è nell'Olimpo dello sport mondiale. Lo sprinter azzurro ha conquistato una straordinaria, magica e soprattutto storica medaglia d'oro nei 100 metri, la gara ‘Regina' dell'atletica leggera. Jacobs in finale ha migliorato il primato europeo portandolo a 9”80 dopo aver corso 9”84 in semifinale. Oro anche per il salto in alto con Gianmarco Tamberi è che guadagna il posto più alto del podio insieme a Mutaz Essa Barshim del Qatar perché entrambi hanno saltato 2,37 metri e sbagliato i 2,39. Leggi su agi (Di domenica 1 agosto 2021) AGI - Marcell'Olimpo dello sport mondiale. Lo sprinter azzurro ha conquistato una straordinaria, magica e soprattutto storica medaglia d'oro nei 100, la gara ‘Regina' dell'atletica leggera.in finale ha migliorato il primato europeo portandolo a 9”80 dopo aver corso 9”84 in semifinale. Oro anche per il sincon Gianmarcoè che guadagna il posto piùdel podio insieme a Mutaz Essa Barshim del Qatar perché entrambi hanno saltato 2,37e sbagliato i 2,39.

