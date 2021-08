Grecia: terremoto con scossa di magnitudo 5.2 (Di domenica 1 agosto 2021) Registrata una violenta scossa di terremoto di 5.2 magnitudo in Grecia. Fortunatamente l’evento non ha causato morti o feriti gravi Questa mattina, nella zone al largo delle isole del Dodecaneso (in Grecia), vicino al confine con la Turchia, è avvenuto un forte terremoto, la cui scossa ha raggiunto i 5.2 di magnitudo. Stando alle ultime notizie, sembra che il sisma sia stato registrato verso le 7.31 locali, che corrisponderebbero alle 6.31 italiane. Secondo i dati riportati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano, l’Ingv, e del ... Leggi su zon (Di domenica 1 agosto 2021) Registrata una violentadidi 5.2in. Fortunatamente l’evento non ha causato morti o feriti gravi Questa mattina, nella zone al largo delle isole del Dodecaneso (in), vicino al confine con la Turchia, è avvenuto un forte, la cuiha raggiunto i 5.2 di. Stando alle ultime notizie, sembra che il sisma sia stato registrato verso le 7.31 locali, che corrisponderebbero alle 6.31 italiane. Secondo i dati riportati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano, l’Ingv, e del ...

