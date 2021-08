Atletica | Andrew Howe shock | “Io sopravvalutato Nel 2022 farò un ultimo anno da mediocre”

(Di domenica 1 agosto 2021)con un post su Instagram annuncia che la prossima stagione sarà l’ultima da atleta, cogliendo l’occasione per fare il punto su quel che è stata la sua carriera. L’azzurro riconosce le proprie colpe per non aver concretizzato le opportunità avute. Un amaro bilancio della carriera: “Sono qua a casa a guardare le Olimpiadi, e mi sono reso conto che forse nella mia vita e nella carriera da atleta sono stato troppo. Gli atleti forti stalle Olimpiadi, gli atleti forti partecipano e / o prendono le medaglie alle Olimpiadi. Io al massimo ho fatto solo due partecipazioni, una a 19 anni e un’altra che ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Andrew

