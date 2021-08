Alessio non ce l’ha fatta Se n’è andato a 21 anni dopo una battaglia in ospedale lunga 10 giorni

(Di domenica 1 agosto 2021) Nuovo dramma della strada in Italia e a morire è ancora una volta una giovane vita. L’ennesimo scontro fatale si è portato via, che aveva appena 21. Il decesso è sopraggiunto diecil’impatto con la sua moto da cross, avvenuto dunque il 21 luglio scorso. Il ragazzo è spirato,aver cercato di combattere con tutta la sua forza, lasciando nel dolore più profondo la sua famiglia. Era un grande sportivo ed aveva una passione immensa soprattutto nei confronti della vela. Stando alla prima ricostruzione dei fatti effettuata dalle forze dell’ordine, pare che il 21enne abbia sfiorato ...

Advertising

Tvottiano : @famigliasimpson @enrick81 @AgoCannella @napoliforever89 @BALDINIPAOLA @OltreTv @tw_fyvry @MikyS03 @argento_tw… - Tvottiano : @famigliasimpson @enrick81 @AgoCannella @napoliforever89 @BALDINIPAOLA @OltreTv @tw_fyvry @MikyS03 @argento_tw… - famigliasimpson : @enrick81 @AgoCannella @napoliforever89 @BALDINIPAOLA @Tvottiano @OltreTv @tw_fyvry @MikyS03 @argento_tw @CIAfra73… - enrick81 : @famigliasimpson @AgoCannella @napoliforever89 @BALDINIPAOLA @Tvottiano @OltreTv @tw_fyvry @MikyS03 @argento_tw… - alessio_cal : RT @tetrabondi: Il ritorno a casa dopo un ricovero è quella cosa meravigliosa che vuoi condividere assolutamente con tutti a partire dalle… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessio non

Il Riformista

Cosìè stato.Foconi, Daniele Garozzo (oro a Rio e argento a Tokyo nell'individuale) e Giorgio Avola, sono stati battuti dal Giappone al primo incontro e quindi relegati al tabellone per ...Di conseguenza, secondo l'assessore alla Sanità del Lazio, 'è giustificabile, è sbagliato che nella sua ultima circolare il ministero della Saluteabbia riconosciuto, e concesso, il nostro , ...Gossip TV. Alessandro Autera ripercorre l’esperienza a Temptation Island, lanciando una frecciatina a Jessica Mascheroni. Scopri le ultime news su Temptation Island L’esperienza di Alessandro Autera a ...AGI - Il bilancio è di cinque medaglie, tre d'argento e due di bronzo, ma nessuna d'oro, cosa che non accadeva da mezzo secolo (49 anni per l'esattezza). La scherma italiana ritorna dalle Olimpiadi di ...