Tokyo 2020, canottaggio: bronzo anche per Bruno Rosetti, richiesta accolta dal Cio (Di sabato 31 luglio 2021) Il Cio accoglie la richiesta del Coni: anche Bruno Rosetti è medaglia di bronzo insieme ai suoi compagni del quattro senza. Dopo lo stop a causa della sua positività al Covid-19 che lo ha costretto a rinunciare alla gara a pochi minuti dal via, l'atleta italiano riceve il meritato riconoscimento. Il Comitato Olimpico Internazionale, dunque, ha ufficialmente accolto la richiesta avanzata dal Presidente del Coni Giovanni Malagò, subito dopo il terzo posto ottenuto da Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino. Ad annunciare la decisione è stato il direttore sport del ...

