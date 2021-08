Terribile incidente a Monreale | 6 feriti tra cui due bambini

Leggi su monrealelive

(Di sabato 31 luglio 2021) Paurosoquesta notte adove un’auto si è ribaltata in pieno centro città. Sono sei i, tra cui due. Attorno alle 4 di notte, un’auto, guidata da un giovane, si è schiantata contro un’Alfa 147 in via Palermo, la strada che conduce in piazza Vittorio Emanuele. Sulla Fiat c’erano due ragazzi, sull’Alfa una famiglia composta da due coniugi e due. Lo schianto è stato violentissimo. La Fiat 500 ha finito la propria corsa ribaltandosi e incastrandosi tra una palazzina e l’auto con cui si è scontrata. Subito dopo lo scontro sono scattati i soccorsi. Tutte le persone ...