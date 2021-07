Salvini dal Papeete | “Conte odia Draghi e Letta gli fa da palo”

(Di sabato 31 luglio 2021) La Lega alleata fedele di, pronta a difendere il premier da “il sabotatore”. Lo dice Matteo, in un’intervista rilasciata ad AGI dalBeach. Il Carroccio, spiega, “difenderà la riforma del fisco e della pubblica amministrazione con le unghie e coi denti”. “è chiaro che fa il suo lavoro di sabatore – afferma il leader della Lega – Non capiscoche gli fa da. Ci insultano ogni giorno. Ma io non mi muovo di un millimetro, vado avanti fino in fondo. Ierisproloquiava sulla Lega che fa ...

Advertising

davidefaraone : “Ho detto a Salvini che ho voluto io Speranza nel governo e che ho grande stima per lui” parole di Draghi l’8 april… - LegaSalvini : ++ FESTA DELLA LEGA A MILANO MARITTIMA DAL 30 LUGLIO AL 3 AGOSTO ++ Da venerdì 30 luglio a martedì 3 agosto serate… - lucasofri : Un politico scarso - lavocedialba : Demarchi e Gagliasso (Lega Salvini Piemonte): “Uniti dal Drapò: la Regione sia la casa dei sindaci cuneesi” - l_angiolini : la lega populista di #salvini é messa male come il #m5s del populista conte ... perdono i pezzi pregiati, fanno p… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini dal

la Repubblica

La scorsa settimana Draghi aveva assicurato ache le decisioni saranno prese in accordo dopo aver esaminato i dati. 'L'orientamento dell'esecutivo era di imporre l'obbligo già6 agosto in ...Mario Draghi ha prima puntualizzato il confine delle modifiche tecniche da apportare alla legge approvataConsiglio dei Ministri, poi, senza clamore, ha convintoa più miti consigli, e ai ...La Lega alleata fedele di Draghi, pronta a difendere il premier da “Conte il sabotatore”. Lo dice Matteo Salvini, in un’intervista rilasciata ad AGI dal Papeete Beach. Il Carroccio, spiega Salvini, “d ...L’appuntamento è fissato per martedì. Matteo Salvini sbarcherà a Palermo, interrompendo la tradizionale settimana a Milano Marittima, per annunciare i primi colpi di una campagna acquisti con ...