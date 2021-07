Mourinho | “Calciatori non dormono per giocare a Fortnite Un incubo…”

(Di sabato 31 luglio 2021) In un simpatico botta e risposta sul canale youtube della Roma, il tecnico Joséha commentato in modo molto simpatico alcune situazioni legate al mondo del pallone ma anche alla sua vita privata. In modo particolare lo Special One si è...

... l'Oceano sconfinato è solo una cartolina per idella Roma, che possono ammirarlo da lontano. In questa intervista esclusiva Mkhitaryan racconta le sue ambizioni, il rapporto con, ......Non usa mezzi terminiquando, sui canali social della Roma, risponde alle domande dei tifosi. Una domanda riguarda il videogioco Fortnite che spopola tra i ragazzini e anche tra i...MERCATO ROMA XHAKA – Granit Xhaka rimane l’obiettivo numero uno per il centrocampo giallorosso. Il capitano della Svizzera è l’obiettivo numero uno di Josè Mourinho che è alla ricerca di un regista pe ...ROMA MKHITARYAN SCUDETTO – Henrik Mkhitaryan è stato uno dei migliori calciatori nell’ultima stagione con la maglia della Roma. L’armeno ora vuole però vincere con la maglia giallorossa e spera di far ...