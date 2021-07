MotoGP | Valentino Rossi critico con sé stesso | “Voglio di più…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 31 luglio 2021) Il nome è leggendario, certamente. Il suo retaggio, ancor di più. Ma il tempo, arcigno e tiranno, passa davvero per tutti ed il Dottore, forse, sta sperimentando l’incedere delle lancette per la prima volta nella sua scintillante carriera che lo ha portato sul tetto del mondo della classe regina per nove volte. Laguarda con stuporeche, in questo inizio di Motomondiale, non è apparso per niente in forma. Le prestazioni sono state molto negative, più di quanto la Petronas ed il centaurosi aspettassero. Un trend che dovrà cambiare, per forza, nella seconda parte del campionato iridato che ...