Hamilton dopo la pole: 'I buu? Li ringrazio, mi danno ancora più carica' (Di sabato 31 luglio 2021) un Hamilton raggiante quello che si presenta ai microfoni dopo avere strappato l'ennesima pole position, la 101esima della sua straordinaria carriera. 'Sono state delle qualifiche fantastiche, una ... Leggi su gazzetta (Di sabato 31 luglio 2021) unraggiante quello che si presenta ai microfoniavere strappato l'ennesimaposition, la 101esima della sua straordinaria carriera. 'Sono state delle qualifiche fantastiche, una ...

