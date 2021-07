Gasparri strepita contro la candidatura di Letta a Siena | ' Conflitto di interessi del Mps'

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Gasparri strepita

Il Tempo

Quanto costerà all'Unicredit questa ulteriore manovra?" si chiede. "Che devono pensare i cittadini che hanno i loro soldi in questa banca? Quanto ci rimetterà lo Stato ancora per le ...Una presa di posizione chiara e netta mentre la destra. 'Ripetiamo ancora una volta che il testo di legge Zan, alla cui scrittura il M5S ha ... Il senatoreevidentemente non solo non ha ...L'ex missino continua nella sua campagna strampalata in vista dell'elezione al collegio lasciato libero da Padoan ...