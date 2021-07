Corteo non autorizzato, allora è sit - in: i 'No Green Pass' tornano in piazza (Di sabato 31 luglio 2021) Manifestanti non in regola con le autorizzazioni, il Corteo 'No Green Pass' non si fa. Quella che doveva essere una mobilitazione verso piazza della Repubblica e culminare con una fiaccolata al ... Leggi su anconatoday (Di sabato 31 luglio 2021) Manifestanti non in regola con le autorizzazioni, il'No' non si fa. Quella che doveva essere una mobilitazione versodella Repubblica e culminare con una fiaccolata al ...

