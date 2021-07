Vaccini, in Campania partono dosi in località di vacanza (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Continua l’azione di immunizzazione al Covid-19 posta in essere dalla Regione Campania e per rendere ancora più agevole l’accesso ai Vaccini da parte dei cittadini, l’Asl Napoli 1 Centro e l’Asl di Salerno con il supporto di Anci Campania hanno deciso di raggiungere direttamente in vacanza i residenti che non hanno concluso il ciclo vaccinale e che vorranno volontariamente sottoporsi alla prima dose. Lo rende noto l’Asl Na1 in una nota. Un Centro Mobile Vaccinale raggiungerà alcune località turistiche della Costiera Cilentana e Amalfitana che dalle 18 alle 02 della notte ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Continua l’azione di immunizzazione al Covid-19 posta in essere dalla Regionee per rendere ancora più agevole l’accesso aida parte dei cittadini, l’Asl Napoli 1 Centro e l’Asl di Salerno con il supporto di Ancihanno deciso di raggiungere direttamente ini residenti che non hanno concluso il ciclo vaccinale e che vorranno volontariamente sottoporsi alla prima dose. Lo rende noto l’Asl Na1 in una nota. Un Centro Mobile Vaccinale raggiungerà alcuneturistiche della Costiera Cilentana e Amalfitana che dalle 18 alle 02 della notte ...

