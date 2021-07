SSC Napoli, la smentita su Amazon come quarto sponsor: il comunicato (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Napoli ha pubblicato una nota ufficiale sul proprio profilo Twitter in cui smente categoricamente di aver sottoscritto un accordo con Amazon come quarto sponsor. Ecco quanto evidenziato: "Il Calcio Napoli smentisce la notizia uscita su più quotidiani di aver sottoscritto un accordo con Amazon come quarto sponsor di maglia. Con Amazon il Calcio Napoli sta negoziando, come di consueto, il rapporto di vendita prodotto sui loro store" ECCO IL TWEET: Il Calcio ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 30 luglio 2021) Ilha pubblicato una nota ufficiale sul proprio profilo Twitter in cui smente categoricamente di aver sottoscritto un accordo con. Ecco quanto evidenziato: "Il Calciosmentisce la notizia uscita su più quotidiani di aver sottoscritto un accordo condi maglia. Conil Calciosta negoziando,di consueto, il rapporto di vendita prodotto sui loro store" ECCO IL TWEET: Il Calcio ...

