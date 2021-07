Simone Biles: il problema è legato ai “twisties”, cosa sono (Di venerdì 30 luglio 2021) La ginnasta, suo malgrado, è la protagonista di questi Giochi Alla vigilia, Simone Biles era la ginnasta e in generale forse l’atleta più attesa dei Giochi di Tokyo 2020. Le cose sono andate diversamente con il suo ritiro prima dalla prova a squadra poi dal concorso generale. L’americana aveva parlato di problemi legati alla tenuta mentale, allo stress e al fatto di avere dei proprio demoni nella testa. Nelle ultime ore la ginnasta ha spiegato di essere alle prese con i “twitsties” ovvero delle difficoltà nella percezione dello spazio. Un twistie è un improvviso senso di vuoto e di senso dello spazio, manca la consapevolezza della ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 30 luglio 2021) La ginnasta, suo malgrado, è la protagonista di questi Giochi Alla vigilia,era la ginnasta e in generale forse l’atleta più attesa dei Giochi di Tokyo 2020. Le coseandate diversamente con il suo ritiro prima dalla prova a squadra poi dal concorso generale. L’americana aveva parlato di problemi legati alla tenuta mentale, allo stress e al fatto di avere dei proprio demoni nella testa. Nelle ultime ore la ginnasta ha spiegato di essere alle prese con i “twitsties” ovvero delle difficoltà nella percezione dello spazio. Un twistie è un improvviso senso di vuoto e di senso dello spazio, manca la consapevolezza della ...

