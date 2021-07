Incendi Sardegna, Elisabetta Canalis lancia una raccolta fondi: “Farò di tutto” (Di venerdì 30 luglio 2021) Elisabetta Canalis, che da anni ormai vive a Los Angeles (anche se dovrebbe tornare presto definitivamente in Italia) è ancora molto legata alla “sua” Sardegna. Nata a Sassari, appena può torna a casa. Non poteva dunque esimersi dallo “scendere in campo” per dare un contributo a un terra letteralmente devastata dagli Incendi che l’hanno colpita negli ultimi giorni. Per questo il 28 luglio ha lanciato su Instagram una raccolta fondi per la Sardegna. “Sta per iniziare la mia diretta con Stefano Sardara e Giuseppe Cuccurese che rappresentano rispettivamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021), che da anni ormai vive a Los Angeles (anche se dovrebbe tornare presto definitivamente in Italia) è ancora molto legata alla “sua”. Nata a Sassari, appena può torna a casa. Non poteva dunque esimersi dallo “scendere in campo” per dare un contributo a un terra letteralmente devastata dagliche l’hanno colpita negli ultimi giorni. Per questo il 28 luglio hato su Instagram unaper la. “Sta per iniziare la mia diretta con Stefano Sardara e Giuseppe Cuccurese che rappresentano rispettivamente ...

