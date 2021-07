Giappone, tasso di disoccupazione giugno scende al 2,9% (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – scende la disoccupazione in Giappone. Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che nel mese di giugno il tasso dei senza lavoro è diminuito al 2,9% rispetto al 3% del mese precedente e delle aspettative. Il numero di disoccupati è cresciuto di 11 mila unità rispetto allo scorso anno, attestandosi a 2,06 milioni. Gli occupati sono pari a 66,92 milioni, in aumento di 22 mila unità rispetto all’anno precedente. Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) –lain. Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che nel mese diildei senza lavoro è diminuito al 2,9% rispetto al 3% del mese precedente e delle aspettative. Il numero di disoccupati è cresciuto di 11 mila unità rispetto allo scorso anno, attestandosi a 2,06 milioni. Gli occupati sono pari a 66,92 milioni, in aumento di 22 mila unità rispetto all’anno precedente.

Appuntamenti macroeconomici del 30 luglio 2021 Venerdì 30/07/2021 01:30 Giappone : Tasso disoccupazione (atteso 3%; preced. 3%) 01:50 Giappone : Produzione industriale, mensile (atteso 5%; preced. - 6,5%) 01:50 Giappone : Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,2%; preced. 8,...

