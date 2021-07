Gasparri | Raggi rassicuri lavoratori Atac e chiarisca su Amazon

(Di venerdì 30 luglio 2021) Roma – “Ladia risposte aiprecari dell’che restano nell’amara incertezza generata dal silenzio del Campidoglio. Ci sono famiglie che attendono segnali dalla Sindaca troppo impegnata a declamare slogan di propaganda, a conferma solo del fallimento grillino.” “Laha completamente voltato le spalle aidell’e non tiene conto degli impegni presi con le organizzazioni sindacali. Un atteggiamento che non appartiene alla vita democratica e mostra l’assoluta noncuranza delle regole basilari di confronto.” “Laintervenga oggi stesso ...

Advertising

BiagioSiracusa : RT @Walter32099227: Altro attacco frontale alla raggi!!!!!!! Siete vergognosi!!!!! I vari gruber e severgnini votate i vari Calenda e Gaspa… - fabiopi1000 : @andythomasgiov1 @sarasarli @lvoir @virginiaraggi Le proposte ci sono sulla legalizzazione, la Raggi ha queste idee… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasparri Raggi

Il Tempo

Bocciato l'assestamento di bilancio,con le ore contate?: "Con lei Roma è senza futuro" 'Sembrano passati secoli da quando lafaceva interrogazioni su Marino e hotel di lusso. ...Bocciato l'assestamento di bilancio,con le ore contate?: "Con lei Roma è senza futuro" A maggio, si sono mossi ancora i residenti e gli operatori del settore turistico, hanno dato ...“È rissa, me ne vado“, ha detto Michetti salutando i contendenti per la poltrona del Campidoglio. Prima i battibecchi, poi le scintille sarcastiche e infine il colpo di scena finale, con il candidato ...Un accordo dara’ il via ad una lista comune Forza Italia-Udc per le elezioni comunali a Roma. Lo annuncia FI precisando che “la lista sara’ aperta anche ad altre realta’ del mondo civico, cattolico e ...