Firenze, aggredisce persone in strada: odio verso gli Usa per il ritiro dall'Iraq (Di venerdì 30 luglio 2021) Nessun motivo religioso ma risentimento verso i cittadini Usa dopo che il loro Paese ha deciso di ritirarsi dall'Iraq. Questo, secondo la questura di Firenze, il motivo che ha spinto nelle ultime 24 ... Leggi su lanazione (Di venerdì 30 luglio 2021) Nessun motivo religioso ma risentimentoi cittadini Usa dopo che il loro Paese ha deciso di ritirarsi. Questo, secondo la questura di, il motivo che ha spinto nelle ultime 24 ...

Advertising

LetiziaFirenze : Firenze, aggredisce cittadini americani: nutriva risentimento verso gli Usa - Nicola_Firenze : RT @qn_lanazione: Aggredisce persone in strada: odio verso gli Usa per il ritiro dall'Iraq. Arrestato a #Firenze - Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: Aggredisce persone in strada: odio verso gli Usa per il ritiro dall'Iraq. Arrestato a #Firenze - qn_lanazione : Aggredisce persone in strada: odio verso gli Usa per il ritiro dall'Iraq. Arrestato a #Firenze - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Aggredisce la capotreno e blocca il regionale -