Disperso in Ogliastra, quarto giorno di ricerche (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono riprese alle prime luci della giornata odierna le ricerche dell'ingegnere friulano di 55 anni Disperso dal 23 luglio nel Supramonte di Baunei, in Ogliastra. Dopo il ritrovamento della sua auto, ...

