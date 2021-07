Dispersione scolastica, Italia meglio di 10 anni fa e giù dal podio dei peggiori in Europa. Ma la pandemia… (Di venerdì 30 luglio 2021) In questo anno e mezzo di chiusure, Dad e tentativi più o meno riusciti di dare continuità all'istruzione nel nostro Paese, è possibile che qualcuno si sia perso per strada. In una situazione già non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 luglio 2021) In questo anno e mezzo di chiusure, Dad e tentativi più o meno riusciti di dare continuità all'istruzione nel nostro Paese, è possibile che qualcuno si sia perso per strada. In una situazione già non ...

Advertising

sardanews : Il bus anti dispersione scolastica: prezzi bassi agli studenti anche per aiutare le famiglie - vivere_sardegna : Il bus anti dispersione scolastica: prezzi bassi agli studenti anche per aiutare le famiglie - rossidoria : RT @ConiBambini: Contrastare la #povertàeducativa con attività dentro e fuori la #scuola, coinvolgendo la comunità educante, in territori d… - AvvenirediCal : La dispersione scolastica fa comodo ai clan ?? Qui l'analisi del procuratore Di Palma: - PugliaStream : A Brindisi nuova vita a edifici abbandonati contro la dispersione scolastica -